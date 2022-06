Iljo Keisse a été testé positif au coronavirus et n'a pas pris le départ de la course en ligne des championnats de Belgique de cyclisme sur route dimanche, a annoncé son équipe Quick-Step Alpha Vinyl.

Championnats de Belgique de cyclisme: plusieurs non-partants à Middelkerke, notamment à cause du covid

Deux autres coureurs de la liste officielle des engagés ne sont pas partis non plus: Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty Gobert Materiaux) et Gil D'Heygere (Minerva).

Samedi, Lotto Soudal avait aussi annoncé le forfait de Sylvain Moniquet. Le Namurois, 24 ans, a été testé aussi positif au coronavirus, rejoignant ses coéquipiers Viktor Verschaeve et Thomas De Gendt sur la liste des absents.