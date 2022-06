Le coup de gueule de Mark Cavendish après sa non-sélection au Tour de France : "J'ai lu la sélection sur les réseaux sociaux"

Vainqueur du maillot vert du Tour de France l'année passée, Mark Cavendish ne sera pas présent sur la Grande Boucle cet été. Il est pour le moment dans la sélection des réservistes. Une décision surprenante alors que le sprinteur vient de remporter le championnat du Royaume-Uni.

Sur son compte instagram, le Britannique pousse un petit coup de gueule car il a appris la mauvaise nouvelle via les réseaux sociaux. "Je viens de découvrir la sélection de la Quick-Step Alpha Vinyl pour le Tour de France sur les réseaux. Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert et de pouvoir écrire un peu plus l'histoire du tour des meilleurs étapes cyclistes du monde."





Malgré la déception immense du natif de l'île de Man, le sprinteur reste un véritable gentleman pour son équipe. "Comme toujours, je serai là pour encourager mes équipiers à chaque étape. Bonne chance les gars", écrit-il sur Instagram.





Une déception que l'on peut comprendre pour celui qui avait l'occasion de dépasser notre Eddy Merckx national. Tous les deux à égalité avec 34 étapes remportées, le Britannique espérait pouvoir battre l'une des plus grandes légendes du cyclisme.