Van Aert peut-il se parer de jaune ? Suivez la première étape du Tour de France en direct commenté dès 16h

Qui va rafler la première victoire et le premier maillot jaune de ce Tour de France ? Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre, part logiquement avec la faveur des pronostics. Mais Wout van Aert, Stefan Bissegger et une armée de coureurs danois (Pedersen, Asgreen et Vingegaard en tête), qui évoluent devant leur public, espèrent créer la surprise.



La météo pourrait jouer un rôle puisque tous les coureurs risquent de ne pas bénéficier des mêmes conditions. Le vent pourrait faiblir au fil des départs mais la pluie pourrait faire son apparition. Les principaux favoris pour la victoire d'étape et le classement général ont pris l'option de s'élancer avant 17h30. L'Espagnol Marc Soler sera le dernier à s'élancer, à 18h55.





Suivez la première étape en direct commenté dès 16h: