Abonné à la deuxième place, Wout van Aert reste en jaune : "J’ai commis une grosse erreur, j’étais trop nerveux"

"C’est un jour spécial dans ma carrière. Porter ce maillot jaune, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je courais après depuis des années et j’avais énormément travaillé pour cela. Mais, je viens de terminer trois fois deuxième de suite, en étant devancé chaque fois de peu. Ça doit être un record, certainement."

En fait, Wout van Aert a égalé la performance, car cela en reste une, réussie par Alfredo Binda lors du Tour de France 1930, le premier disputé par équipes nationales. Mais, contrairement à l'Italien, premier triple champion du monde de l'histoire, Wout van Aert aura, lui, porté le maillot jaune et c'est bien plus qu'un lot de consolation, on l'imagine. "Une deuxième place, ce n'est pas nouveau pour moi, lâcha-t-il déjà samedi, non sans humour. Poulidor était aussi un grand champion."

Pourtant, comme Binda, le grand-père de Mathieu van der Poel n'a jamais eu le bonheur de se vêtir de jaune comme c'est désormais le cas pour le Campinois. "Porter ce maillot en course, c'est énorme, j'ai vécu une journée exceptionnelle, d'autant qu'elle était plus tranquille que la précédente, avoua-t-il à l'arrivée à Sonderborg. C'est immense de voir tous ces gens sur le bord de la route, cette ambiance, et c'est encore plus beau avec ce maillot sur les épaules. C'est un sentiment vraiment particulier et un de mes rêves qui s'est réalisé. J'étais passé si près, les dernières années. Comme en 2019, quand j'avais pensé quelques minutes pouvoir succéder à mon équipier Mike Teunissen, distancé, avant que Julian (Alaphilippe) n'attaque et s'en empare. L'an dernier, aussi, j'avais couru après pendant une semaine, en vain."

Après avoir été devancé par Yves Lampaert dans le chrono à Copenhague, puis par Fabio Jakobsen, samedi dans l’étape du pont du Grand Belt, le Belge, auquel six secondes de bonification avaient offert la tunique d’or, a buté à nouveau le lendemain face au jump de Dylan Groenewegen. Le Belge ajoutait ainsi une 29e deuxième place à son impressionnante collection d’accessits. Rien que cette saison, il s’est classé dix-sept fois parmi les trois premiers, en vingt-cinq courses !

"Les autres jours, j'avais été battu par plus fort que moi, fit remarquer le coureur de Jumbo-Visma. Je ne dis pas que Dylan n'était pas fort aujourd'hui, mais si je reste un peu plus dans le sillage de Christophe (Laporte), je gagne sans doute."

Bonne opération pour le maillot vert

Cette deuxième place lui permet tout de même d’accentuer son avance au classement et de renforcer sa position en tête du classement par points où il possède désormais dix-sept unités d’avance sur Fabio Jakobsen, devancé deux fois par le Belge lors de la 3e étape, et bien plus encore sur tous les autres.

"Oui, c’est bon aussi pour les deux", reconnaissait l’Anversois dont Peter Sagan sera un rival pour le maillot vert, c’est certain. À l’arrivée, le Slovaque, qui n’avait pu le déborder, faute de place (et de vitesse ?) sembla le lui reprocher. "On me dit qu’il a fait un geste. Il m’a crié quelque chose mais avec le bruit, je n’ai pas compris, je ne sais pas ce qu’il y a eu. Maintenant, on verra. Je compte bien défendre le maillot jaune et conforter le vert. Il y a cette journée de repos ce lundi, ce qui est nouveau pour moi. Il va falloir rouler sérieusement car les prochaines étapes sont difficiles, surtout mercredi sur les pavés. Je ne me fais pas de souci pour Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard), ils sont en forme."