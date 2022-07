Wout van Aert favori du jour: suivez la quatrième étape du Tour en direct dès 15h

Après trois journées danoises qui ont finalement été pauvres en surprises, le Tour revient sur ses terres avec une étape tracée entre Dunkerque et Calais qui pourrait accoucher d'un nouveau sprint. Mais tous les hommes rapides résisteront-ils dans la dernière ascension du jour, la montée du Cap Blanc-Nez ? Rien n'est moins sûr.



Comme pour chaque course du calendrier qui offre un scénario indécis entre puncheurs et sprinteurs, Wout van Aert est le favori tout désigné. Car rien ne prouve que Fabio Jakobsen et les autres "purs" sprinteurs pourront s'accrocher dans les différentes ascensions. Pour autant, rien ne garantit non plus une grande bagarre avec les meilleurs puncheurs, à commencer par Mathieu van der Poel, puisqu'il restera onze kilomètres à parcourir après cette dernière côte.



Tout dépendra sans doute de l'allure du peloton tout au long de la journée. Mais nombreux sont ceux qui auront dans un coin de la tête l'étape des pavés, demain, entre Lille et Arenberg.





Suivez la quatrième étape en direct commenté dès 15h: