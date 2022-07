Tour de France: quand Vingegaard continue à pied, faute de vélo à sa taille (VIDÉO)

Journée compliquée pour l'équipe Jumbo-Visma de van Aert ce mercredi sur les routes du Tour de France. Alors que le maillot jaune a chuté avant même l'entrée sur le premier secteur pavé , c'est ensuite l'un des leaders de l'équipe, Jonas Vingegaard, qui a connu un incident mécanique.

Rapidement, son équipier Nathan Van Hooydonck s'est arrêté à ses côtés pour lui donner son vélo afin qu'il puisse continuer sans perdre de temps. Mais le Belge étant bien plus grand que le Danois, ce dernier n'a pas pu avancer bien loin sur sa nouvelle machine. Incapable de s'asseoir sur la selle du vélo de Van Hooydonck, Vingegaard s'est à nouveau mis sur le côté de la route quelques mètres plus loin pour récupérer le vélo de Steven Kruijswijk cette fois. Avant de voir arriver la voiture de son équipe et enfin retrouver un vélo à sa taille.

La panique régnait donc chez Jumbo-Visma, comme en témoignent les images de la course à cet instant.

Quelques kiilomètres plus loin, la poisse a de nouveau frappé l'équipe néerlandaise, quand Roglic a chuté. Le Slovène est rapidement derrière le groupe Vingegaard et perdra sans doute plusieurs minutes.