Pogacar est déjà en jaune: et dire qu’on n’a pas encore attaqué la montagne…

Dans les allées du village départ de Binche, jeudi matin, Eddy Merckx avait glissé, dans un sourire, se demander si Tadej Pogacar allait se montrer aussi fort cette année que lors de la dernière Grande Boucle. Le Cannibale a sans doute reçu, quelques heures plus tard, la réponse qu’il attendait de ce coureur qui lui plaît tant.

Vainqueur au sommet de la Côte des Religieuses (1,6 km à 5,8 % avec un passage à 11 %), sur les hauteurs de Longwy, le Slovène a dégainé une nouvelle fonction de son épais couteau suisse pour régler, au sprint, un petit peloton d’une vingtaine d’hommes parmi lesquels des spécialistes de ce type d’arrivées comme Matthews (2e), Gaudu (3e) ou Pidcock (4e). En allumant son réacteur à 200 mètres de la ligne, le double vainqueur du Tour a sorti absolument tout le monde de sa roue. Flashé à 49 km/h lors de son accélération, Pogacar a même eu le temps de célébrer son premier succès sur cette Grande Boucle bien avant la ligne tout en s’emparant tout de même du maillot jaune. Une prise de pouvoir qui a sans doute assommé un peu plus des rivaux déjà impressionnés par son numéro sur les pavés la veille. Si l’avantage que possède le coureur de chez UAE sur ceux qui devraient incarner la plus grande menace jusqu’à Paris n’a évidemment rien de rédhibitoire (31 secondes sur Vingegaard, 39 sur Yates et 52 sur Vlasov), c’est surtout sa domination hégémonique qui laisse craindre que la teneur du suspense jusqu’aux Champs-Élysées soit aussi maigre que le Slovène. C’est que nous n’avons même pas encore attaqué la montagne… Et ce n’est pas ses propos qui rallumeront l’espoir de fatalistes considérant déjà que le Tour est joué. La preuve en 3 déclarations.

"J’ai envie de gagner sur la Super Planche"

C’est sur la 7e étape au programme de ce vendredi que le peloton abordera le premier massif montagneux : les Vosges. Et plus particulièrement une Super Planche des Belles Filles dont le coureur de Komenda conserve un souvenir ému puisque c’est sur ces pentes qu’il avait renversé le Tour 2020 lors d’un contre-la-montre resté dans tous les esprits.

"Le sommet était tracé un peu plus bas (NdlR : le kilomètre en gravel de la Super Planche n'était pas au programme), mais cela reste effectivement un endroit très spécial pour moi. Mes parents et ma compagne seront présents sur la montée finale ce vendredi et j'ai vraiment envie de tenter de gagner cette étape. Si une échappée devait se dégager et que je me retrouverais hors du coup pour la victoire, ce ne serait pas une catastrophe, mais ce n'est clairement pas avec cette idée que je vais prendre le départ de Tomblaine."

"Mon sprint a ‘suffi’ pour prendre le jaune"

Après avoir répondu un premier temps aux multiples attaques de Wout van Aert, Tadej Pogacar a volontairement choisi de laisser filer le Belge un peu plus loin. Une forme de sang-froid qui en dit long sur sa confiance et sa sérénité.

"J’ai tout de même cru un instant cru que Wout pourrait peut-être aller au bout. Mais quand j’ai vu que seulement deux coureurs l’accompagnaient, j’ai compris que ce serait compliqué. S’il avait vraiment voulu jouer la victoire d’étape, les Jumbo auraient été contraints de contrôler toute la journée et c’est cela qu’ils voulaient éviter avec l’offensive du Belge. Jamais je n’aurais pensé prendre le maillot jaune au terme de cette 6e étape, mais je me suis laissé porter par le flow. J’étais bien positionné pour le sprint après le gros boulot de mes équipiers et je devais tenter de conclure le job. Lorsque j’ai lancé mon attaque, j’ai été un peu surpris de voir que je creusais un écart et que cela suffisait à m’imposer. Je crois que les sprinters ont été usés par le gros tempo imprimé dans les 20 derniers kilomètres d’un final exigeant."

"J’ai vraiment confiance en mes jambes"

Passé au travers de toutes les gouttes d’une première semaine que l’on présentait comme celle de tous les dangers, Pogacar a le réservoir qui déborde de confiance qui se traduit par sa décontraction et sa manière de courir.

"Jusqu'ici, tout s'est effectivement parfaitement déroulé pour moi. J'ai vraiment confiance en mes jambes qui répondent parfaitement, mais nous verrons si c'est encore le cas ce vendredi lors de ce que je considère comme le premier grand test. Ai-je prévu de laisser filer ma tunique jaune pour ne pas avoir à assumer sa responsabilité avec l'équipe ? Non, je viens tout juste de la prendre (rires). On évaluera la situation au jour le jour prochainement."