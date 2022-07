Qui séduira les Belles Filles pour la première arrivée au sommet du Tour ? Suivez la 7e étape en direct dès 15h30

Ce vendredi, les coureurs du Tour quitteront Tomblaine pour rejoindre la (Super) Planche des Belles Filles, une arrivée désormais bien connue des spectateurs du Tour de France. Cette ascension de première catégorie devrait permettre une première grande explication entre les favoris, à la faveur de ses 7 kilomètres à 8,5% et, surtout, de son sommet non asphalté, avec un dernier kilomètre d'ascension à plus de 10% de pente moyenne.



Reste à savoir si Tadej Pogacar et ses adversaires s'y feront la guerre pour la victoire d'étape ou uniquement pour gagner du temps au classement général. Car avant cette Planche des Belles Filles, il y aura 166 kilomètres sans difficulté majeure à contrôler. UAE, la formation du leader, trouvera-t-elle des alliés de circonstances ? Rien n'est moins sûr.





Suivez la 7e étape en direct commenté dès 15h30: