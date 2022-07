Wout van Aert fier de son équipe: "On a montré qu’on est encore là"

À Tomblaine, au départ de l’étape, quatre membres du jury des commissaires UCI sont venus trouver Wout van Aert. Ils reprochaient au maillot vert de s’être débarrassé d’un bidon, la veille vers Longwy, en dehors d’une zone prévue à cet effet. Le Belge assure qu’il l’avait lancé en direction d’un soigneur de Jumbo-Visma, ce qui est autorisé. Dans le doute, il n’a pas été sanctionné mais rappelé à l’ordre verbalement. Van Aert avait déjà été averti, dimanche dernier au Danemark, pour s’être démuni de déchets durant la 3e étape. Il avait reçu une amende de 500 francs suisses et perdu 25 points UCI (mais pas au classement par points). Depuis, il est sous la menace d’un deuxième avertissement qui s’accompagnerait d’une autre amende (plus importante) mais aussi d’une pénalité d’une minute au classement. Ce qui n’a plus d’importance pour van Aert. À la troisième sanction, le coureur serait même exclu du Tour.

Après avoir joué les équipiers modèles vers la Super Planche des Belles Filles, il s’est relevé en ayant, au passage, engrangé deux unités de plus que Fabio Jakobsen au classement par points.

"C'était une journée rapide, l'équipe de Pogacar a roulé pour la victoire d'étape et avant cela, ce fut la bagarre pour être dans l'échappée, racontait-il. Ce ne fut pas aussi facile que je l'espérais après mes efforts de la veille. Cette fois, je n'ai jamais pensé prendre l'échappée (il rit), j'étais content d'être dans les roues mais comme ça bordurait, c'était dur aussi. Sur la fin, j'ai positionné Jonas et Primoz pour la Planche puis je suis monté tranquillement."

Le Danois a d’ailleurs failli surprendre le maillot jaune.

"J'ai lu un peu partout que Pogacar allait gagner le Tour qui était fini, disait van Aert. On a montré qu'on est encore là, j'ai confiance en Jonas et Primoz qui seront très forts en montagne."

Le maillot vert obtiendra ce samedi une nouvelle chance à Lausanne. La 8e étape est musclée mais surtout, elle finit au sommet de la côte du Stade olympique (4,8 km à 4,6 % avec un dernier kilomètre moins pentu à 3,4 %), vraiment taillée à la mesure du Belge.