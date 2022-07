Julian Alaphilippe sera au départ la Vuelta et au Tour de Wallonie

Le directeur sportif de Quick-Step Alpha Vinyl a assuré à nos confrères du quotidien français L'Equipe qu'Alaphillipe sera bien présent dès le mois d'aout sur les routes de la Vuelta et, à partir du 23 juillet au Tour de Wallonie. "Julian sera bien au départ de la prochaine Vuelta. Pour instant, il s'entraîne et il est très relax. Il se sent beaucoup mieux physiquement. On ne va pas se mentir, ça a été très dur pour nous et pour notre sponsor de ne pas le sélectionner pour le Tour cette année car il est double champion du monde, français et extrêmement populaire", explique Patrick Lefevere qui pourra donc compter sur un équiper de luxe pour Rems Evenepoel qui ira en Espagne avec l'intime espoir de remporter la Vuelta.

Patrick Lefevere a également indiqué que Julian Alaphilippe se sentait soulagé de ne finalement pas être en ce moment sur les routes du Tour de France. "Il y a peu, il a dit à son ami et coéquipier Dries Devenyns : ''Finalement, heureusement que je ne suis pas sur le Tour cette année sinon je claquais au bout de huit jours.'' Notre choix de ne pas l'avoir sélectionné semble donc justifié."

La Vuelta débutera le 19 août prochain jusqu'au 11 septembre. Alphilippe reprendra dans quelques jours sur le Tour de Wallonie (23-27 juillet), puis enchaînera avec la Clasica San Sebastian (30 juillet) et le Tour de l'Ain (9-11 août).