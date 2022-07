Magnus Cort Nielsen euphorique après son succès sur la 10e étape: "C'était inattendu!"

"Je ne peux pas réaliser ce qu'il m'arrive", a-t-il commenté à l'arrivée. Déjà grand artisan du Tour lors de la première semaine où il avait accumulé les kilomètres en tête de course et porté plusieurs jours le maillot à pois, Cort Nielsen a repris le wagon de l'échappée mardi, limitant la casse dans la montée finale. "J'étais à la limite dans cette montée, ça faisait un moment que c'était difficile. J'ai essayé d'épargner mon énergie mais Luis Leon Sanchez (Barhein-Victorious) a fait mal devant. Et puis, il y a eu un regroupement. C'était inattendu et j'ai pu participer au sprint", a précisé le coureur danois.

Magnus Cort Nielsen signe sa deuxième victoire sur le Tour de France, quatre ans après un premier succès décroché à Carcassonne. "C'est incroyable, je pense qu'il n'y a rien de plus grand que de gagner sur le Tour de France", a-t-il conclu.