Tadej Pogacar sera-t-il attaqué dans le Galibier et le Granon ? Suivez la 11e étape en direct dès 15h

Si les dix premiers jours de course ont offert quelques rebondissements, le grand duel des favoris n'a pas encore vraiment commencé sur le Tour de France. Il faut dire que seule la Planche des Belles Filles a offert un terrain de jeu propice à une bagarre entre Pogacar et Vingegaard.



Mais voilà que les coureurs entrent dans les Alpes avec la très haute altitude au programme. Les spectaculaires Lacets de Montvernier pourraient permettre à la bonne échappée de se former, avant de voir l'enchaînement Télégraphe-Galibier écrémer le peloton avec plus de trente kilomètres d'ascension en l'espace de 35 bornes.



La descente du Galibier emmènera alors les coureurs vers le pied du terrible col du Granon, dont les 11,4 kilomètres d'ascension jusqu'à la ligne d'arrivée (placée à 2404m d'altitude) se feront à plus de 9% de pente moyenne. Le tout alors que la chaleur est toujours présente. De quoi donner des idées aux adversaires de Tadej Pogacar ?





Suivez la 11e étape en direct dès 15h: