Wout van Aert peut-il s'imposer en vert à Saint-Etienne ? Suivez la 13e étape en direct dès 16h

Long de 192 kilomètres, ce 13e jour de course a tout d'une étape de transition. Avec une bagarre entre baroudeurs et sprinteurs au programme.

Les coureurs du Tour de France vont laisser les Alpes derrière eux, ce vendredi, pour rejoindre Saint-Etienne dans une étape de transition. Mais on est toutefois loin de l'étape toute plate dessinée dans la vallée et promise aux sprinteurs. Plusieurs côtes (trois sont répertoriées) émaillent le parcours et devraient faire souffrir les grosses cuisses. Deux scénarios sont donc possibles: une échappée qui prend le large et se dispute la victoire ou un sprint réduit, entre ceux qui auront survécu aux difficultés.



Dans les deux cas, Wout van Aert a une belle carte à jouer. Tout comme Jasper Philipsen qui est en grande forme et espère enfin conclure sur la Grande Boucle.