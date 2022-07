Deux fois deuxième depuis le début du Tour de France, à Longwy et Lausanne, l’Australien a démontré à Mende qu’il était bien plus qu’un sprinter.

Michael Matthews: "Je me suis battu pour ma femme et ma fille"

Après Mads Pedersen, la veille à Saint-Etienne, c’est un autre sprinter, Michael Matthews (mais comme le Danois, l’Australien est bien plus que cela) qui s’est imposé ce samedi à Mende.

Le succès du maillot vert 2017 est cependant encore plus remarquable que celui de l’ancien champion du monde car Michael Matthews s’est imposé sur les hauteurs de Mende après avoir attaqué à cinquante kilomètres du but, puis surtout avoir résisté au retour et ensuite à l’attaque d’Alberto Bettiol qu’il a surclassé dans les derniers hectomètres.

Matthews a ainsi inscrit une quatrième victoire d’étape à son palmarès, cinq ans après la dernière. Le coureur de BikeExchange, deux fois deuxième depuis le départ de Copenhague, a fait montre d’une force de caractère peu commune pour s’imposer dans ce qui fut tout sauf une équipe de transition car personne, et certainement aucun des favoris, n’a passé une journée tranquille.

"Hier (vendredi), j'étais déçu, j'avais raté une grande opportunité, c'était une bonne étape pour moi, or, des coureurs dans mon genre, on n'en a pas 36.000 sur un Tour", a expliqué le héros du jour. "Cette étape, c'est un peu le résumé de ma carrière. C'était sans doute une des dernières chances qui s'offraient à moi. J'ai voulu démontrer que je suis plus qu'un sprinter. Dans la dernière montée, j'ai souffert, mais je me suis accroché. Je voulais que mes rêves deviennent réalité, j'en avais assez des deuxièmes places. J'ai pensé à ma femme, Katarina, et à ma fille Kaya dont c'est le 4e anniversaire aujourd'hui. Elles sacrifient tant pour moi."

Michael Matthews a connu sa future épouse (ils se sont mariés en 2015), lors du Mondial sur piste où la jeune femme, Slovaque, travaillait avec des invités.

Katarina Hajzer avait pris en photo les chaussures, qu'elle trouvait magnifiques, de Rohan Dennis, équipier de Matthews et les deux jeunes gens se sont revus un peu plus tard, lors de l'Amstel Gold Race. Depuis, ils ne se sont plus quittés.





Pogacar: "Je continuerai à attaquer"

Ce 14e volet du Tour 2022 a donc été passionnant avec une finale lancée de loin et un affrontement en deux temps entre les prétendants. Tadej Pogacar a en effet attaqué à 180 kilomètres du but.

"J'ai essayé et je vais continuer à attaquer quand je le pourrai ", expliqua le meilleur jeune du Tour. "J'espérais que les autres candidats au général m'aident, ça ne fut pas le cas. J'espère qu'on me verra encore à l'attaque dans les prochaines étapes, je vais continuer à combattre Jonas."

Il n’y avait malheureusement aucun Belge parmi les vingt-trois attaquants qui animèrent ensuite la plus grande partie d’une étape qui a permis au petit Sud-Africain Louis Meintjes de l’équipe Intermarché-Wanty Gobert de prendre place parmi les dix premiers du Tour puisqu’il est désormais 7e à 4:24 de Vingegaard dont il menaça même virtuellement le maillot à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

A ce moment, Wout van Aert, impresionnant de puissance, se mit en tête de ce qui restait du premier peloton et son relais appuyé sur les vingt-cinq kilomètres sauva finalement la deuxième place de… Pogacar, même si, à terme, Meintjes n’est pas une réelle menace pour les deux hommes forts du Tour.