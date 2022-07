Après Roglic, Jonas Vingegaard perd Steven Kruijswijk sur chute

Alors que le maillot jaune Jonas Vingegaard pouvait s'appuyer sur une équipe plus solide que son rival Tadej Pogacar, les débats collectifs viennent de s'équilibrer en moins de 24 heures. Après l'abandon de Primoz Roglic ce dimanche matin, l'équipe du leader a perdu Steven Kruijswijk sur une chute à 67 kilomètres de l'arrivée.



Visiblement touché à la clavicule, le Néerlandais qui est déjà monté sur le podium du Tour n'est pas reparti.



A noter que Wout van Aert a eu de la chance: il était aux côtés de Steven Kruijswijk au moment de sa chute mais il a pu éviter l'accident de justesse.



Trois kilomètres plus loin, c'était au tour de Jonas Vingegaard de faire une vilaine chute avec Tiesj Benoot. Heureusement pour Jumbo, les deux hommes repartaient et le maillot jaune réintégrait le peloton rapidement.