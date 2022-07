Jonas Vingegaard: "J’ai pu suivre chaque attaque de Tadej"

Quelque peu surpris, dès la sortie de Saint-Etienne et le début de l’étape, par une première tentative de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard n’a pas passé une journée exempte d’émotion, ce samedi.

Même si, au final, le maillot jaune a semblé suivre facilement les accélérations de son rival.

Vous attendiez-vous à une première attaque lancée après dix kilomètres à peine ?

"Je ne dirais pas que j’ai été surpris, mais c’est vrai, à ce moment, j’étais un peu loin dans le peloton, j’ai dû effectuer un effort pour revenir, mais il ne m’a pas coûté trop d’énergie. Tadej a effectué plusieurs attaques franches, je m’y attendais. J’ai pu le suivre à chaque fois et j’en suis heureux."

Dans la dernière montée, suiviez vous aussi facilement que cela avait l’air à la télévision ?

"Ce n’était pas facile. Le cyclisme, c’est facile, quand on développe deux cents watts, pas 450. Croyez-moi, ce qu’on a dû faire pour annihiler ses attaques, ce n’était pas facile."

A quoi vous attendez-vous de sa part dans les Pyrénées où on arrivera mardi ?

"Tadej ne va pas se contenter de finir deuxième, je l'ai déjà dit. Il va saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Moi, je vais prendre jour après jour et avant de songer aux Pyrénées, je vais d'abord penser à l'étape de demain (de ce dimanche). Mais, je le sais, dans les Pyrénées, il attaquera encore."

Comment avez-vous passer cette chaude journée ?

"Ce n’est qu’à la fin qu’il a fait très chaud, mais sur l’ensemble de l’étape, ça allait. Ce n’est qu’en approchant de Mende que l’a température s’est rapprochée des 40°. D’ordinaire, je me sens bien dans la chaleur et aujourd’hui ce fut également le cas."

A l’arrivée, vous avez sprinté, ne sont-ce pas des efforts qui peuvent se payer ?

"Il a encore essayé de prendre quelques secondes à l’arrivée, mais cela n’aura pas de conséquence dans les prochaines étapes."

Est-ce que votre tactique, c’est de suivre Pogacar jusqu’au dernier chrono et lui résister ?

"Tout va dépendre des jambes. On ne doit jamais dire jamais. Si je me sens bien, j’attaquerai pour augmenter mon avantage même si, pour le moment, l’écart semble important."

Est-ce qu’avec votre prise de pouvoir, votre relation a changé ?

"Non, elle n’a pas changé. On se respecte l’un l’autre, nous vivons à deux endroits différents, mais je n’ai pas son numéro de téléphone. Tadej est un chouette type et un super champion. Notre relation est bonne et se limite au respect que nous avons l’un pour l’autre. "