Le drôle de mal qui ronge le peloton du Tour: "Pourtant, les tests Covid sont négatifs"

Victor Lafay, le puncheur français de la Cofidis, a dû quitter la route du Tour ce samedi. Souffrant depuis de nombreux jours, il n'a jamais été en mesure de s'illustrer sur sa première grande boucle.



"Je ne suis pas le seul malade dans le peloton", lâchait-il à l'interview après son abandon. "Castroviejo est venu me voir en début d'étape: 'Toi aussi t'es malade, tu n'arrives pas à respirer ?' et il me disait qu'il avait les mêmes symptômes. Moi, c'est depuis la sixième étape que je manque d'oxygène, que je manque de forces et que j'ai mal partout. J'espérais que ça finirait par passer mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui j'ai essayé de m'accrocher mais ça n'a pas marché."



Le coureur français, qui était pourtant en forme à l'image de son Dauphiné réussi, ne s'explique pas ces symptômes: "Tous les coureurs qui souffrent sont négatifs au Covid. C'est peut-être autre chose. En tout cas c'est pulmonaire. Et quand les muscles ne sont pas oxygénés, ça ne peut pas marcher."