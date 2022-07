Tour de France: Wout van Aert dans la bonne échappée, suivez la 15e étape en direct dès 16h

A la veille d'un jour de repos bien mérité, le peloton du Tour de France doit parcourir 202 kilomètres ce dimanche entre Rodez et Carcassonne. Une étape accidentée qui devrait toutefois permettre à quelques sprinteurs de survivre jusqu'à l'arrivée. Reste à savoir si leurs équipiers parviendront à contrôler l'échappée du jour, ce qui ne sera pas une mince affaire puisqu'on y retrouve trois costauds: Wout van Aert, Nils Politt et Mikel Honoré.



Les équipes de Philipsen et Groenewegen ont donc tout le poids de la course sur les épaules. A moins que les Trek de Pedersen ne viennent les aider ?





Suivez la 15e étape en direct dès 16h: