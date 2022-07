Jumbo loin devant, Lotto et Astana ramassent les miettes: combien les équipes ont-elles gagné depuis le début du Tour de France?

Avant la dernière ligne droite du Tour de France, les coureurs peuvent souffler un bon coup avec la 3e et dernière journée de repos non loin de Carcassonne, théâtre de l'arrivée dimanche. L'occasion pour ASO, l'organisateur du Tour, de communiquer les gains de chaque équipe après 15 étapes.

Sans surprise, c'est l'équipe Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard et Wout van Aert qui caracolle en tête. Grâce à ses trois victoires d'étapes, le maillot vert et le maillot jaune (provisoires) mais aussi cinq deuxièmes places (quatre pour Van Aert et une pour le Vingegaard), la formation néerlandaise totalise déjà 111 350 €. C'est plus du double que le montant empoché par son dauphin Ineos Grenadiers (50 970 €). l'équipe BikeExchange arrive en 3e position avec 45 950 € grâce aux belles prestations de Groenewegen, Matthews voire Schultz.

L'équipe UAE de Tadej Pogacar arrive en quatrième position avec 44 450 €.

Côté belge, les équipes Quick Step (6e - 33 420 €), Alpecin-Deceuninck (8e - 28 280 €) et Intermarché-Wanty Gobert (9e - 28 280 €) sont dans le top 10 alors que l'équipe Lotto Soudal, pas à la fête sur ce Tour de France, pointe en avant-dernière position avec 6 070 €. Seule l'équipe Astana fait pire avec à peine 2 340 €.