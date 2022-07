Vingegaard et Pogacar peuvent souffler: leurs équipes sont négatives au covid, mais deux coureurs du peloton ont été testés positifs

Qui dit journée de repos, dit test covid. Avant de pleinement pouvoir profiter de leur journée sans étape, les coureurs attendent avec angoisse les résultats de leur test covid effectué après l'étape à Carcassonne ce dimanche par l'organisation.

Dans la matinée, l'UCI a officiellement communiqué les résultats des tests covid. Tous les tests ont été révélés négatifs à l'exception de deux coureurs de deux coureurs pour lesquels des examens complémentaires. L'UCI précise qu'il ne s'agit pas de coureurs présents dans le top 20 du classement général et ont déjà été placés en quarantaine. Une décision finale quant à leur mise hors-course sera prise avant le départ de l'étape mardi matin.

Plus tôt ce matin, les quotidiens néerlandophones sont allés à la pêche aux nouvelles. Selon le Nieuwsblad, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar peuvent souffler : les coureurs et membres du staff des équipes Jumbo-Visma et UAE Team Emirates ont tous été testés négatifs et peuvent continuer la course. Cela vaut également pour l'équipe Alpecin-Deceuninck du vainqueur de l'étape d'hier, Jasper Philipsen. De son côté, Het Laatste Nieuws annonce que les résultats chez Quick Step et Intermarché-Wanty Gobert sont tous négatifs également.

Dimanche Magnus Cort-Nielsen (EF Education First) et Simon Clarke (Israel-Premier Tech) ont dû quitter la course après avoir été testés positifs.