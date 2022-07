La seizième étape du Tour fait entrer le peloton dans les Pyrénées, où un certain Tadej Pogacar est en mission.

Tour de France: Wout van Aert et Dylan Teuns sont dans l'échappée, suivez la 16e étape en direct dès 15h

2'22", c'est le retard accusé par Tadej Pogacar sur Jonas Vingegaard avant l'entame des Pyrénées. La troisième semaine du Tour s'apparente donc à une course poursuite, où le Slovène devrait prendre en chasse le Danois. Pendant que Geraint Thomas, Romain Bardet, Adam Yates, Nairo Quintana et David Gaudu lutteront pour une place sur le podium.



La première étape du triptyque pyrénéen sera la seule à ne pas se terminer au sommet d'un col. Mais le Port de Lers et le Mur de Péguère, deux ascensions de première catégorie, devraient permettre aux grimpeurs de se disputer la victoire. La plupart d'entre eux chercheront sans doute à le faire en se glissant dans la bonne échappée du jour.