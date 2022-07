Tour de France: quand Jakobsen rentre dans les délais pour 15 petites secondes... et s'effondre après la ligne d'arrivée (VIDEO)

C'est peut-être son deuxième meilleur sprint de ce Tour de France: Fabio Jakobsen a dû tout donner, dans la dernière ascension de Peyragudes, pour rentrer dans les délais in extremis. Quinze petites secondes, c'est le maigre matelas de sécurité qu'il avait encore en passant la ligne d'arrivée, follement encouragé par le public présent et par ses équipiers qui l'attendaient sur la ligne d'arrivée.



Le Néerlandais s'accroche comme il peut dans les Pyrénées, avec l'espoir de défendre ses chances à Cahors, sur la 19e étape, et dimanche, lors de la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées. Mais une autre étape de haute montagne l'attend ce jeudi...