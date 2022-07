Wout van Aert assuré mathématiquement de son maillot vert: "Je n'ai plus qu'à rester sur le vélo"

L'Anversois a rapidement décroché dans la 17e étape du Tour de France, la 2e dans les Pyrénées, alors que ce sont les équipiers du Slovène Tadej Pogacar qui ont imposé le rythme. "Je n'avais peut-être pas mes meilleures jambes aujourd'hui. En tout cas je n'ai pas pu faire mieux. Les UAE ont été très forts, ils voulaient vraiment frapper un grand coup aujourd'hui", a commenté Wout van Aert aux organisateurs.

"Je trouve que Mikkel Bjerg a fait un super travail, il est à un bien meilleur niveau qu'au début du Tour, il m'a impressionné. Après tout, quand j'ai été lâché, je pense qu'il n'y avait plus que les 15 premiers du classement général, à peu près. En tout cas Jonas (Vingegaard son leader) a très bien réussi à défendre sa position, ça s'est bien passé. Pour le maillot vert, on m'a dit que c'était mathématiquement réglé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à rester sur mon vélo."