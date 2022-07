Tour de France: trois Belges dans le groupe de tête, explication entre Pogacar et Vingegaard (DIRECT)

Les 144 kilomètres de la 18e étape du Tour de France, entre Lourdes et Hautacam, passeront par trois grands cols. Pour figer définitivement le podium du Tour et la lutte pour le maillot à pois ?

Ce jeudi 21 juillet est le jour le plus important de la carrière de Jonas Vingegaard. Et Simon Geschke peut probablement en dire autant.



Le Danois devra contenir les attaques de Tadej Pogacar pour conserver ses 2'18" d'avance sur le Slovène avant le contre-la-montre de Rocamadour. Quant à l'Allemand, il devra scorer suffisamment de points dans le col d'Aubisque (hors catégorie), puis dans le col de Spandelles (1ère catégorie) pour être à l'abri du retour de Pogacar et Vingegaard, qui devraient marquer de gros points sur la ligne d'arrivée à Hautacam, au classement de la montagne.



Le podium et surtout le top 5 pourraient également prendre leur forme définitive. S'il évite une journée "sans", le Gallois Geraint Thomas devrait asseoir son podium tandis que Nairo Quintana, David Gaudu, Romain Bardet, Louis Meintjes et Aleksandr Vlasov sont à la lutte pour le top 5.