Tour de France: Wout van Aert en grand favori du contre-la-montre de Rocamadour (Direct à 16h)

Après Yves Lampaert à Copenhague, quel rouleur s'offrira une victoire d'étape ce samedi ? Un long contre-la-montre de 40,7 kilomètres a été tracé entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Et il ne faut pas chercher le favori bien loin puisque Wout van Aert a la faveur des pronostics.



Les principaux adversaires du double vainqueur d'étape (qui s'élancera à 16h16) sont le champion du monde Ganna (14h05), qui semble toutefois émoussé par un Tour de France difficile, Cattaneo (14h06), Bissegger (14h21), Kung (15h50) et les membres du podium actuel du classement général: Geraint Thomas (16h56), Tadej Pogacar (16h58) et Jonas Vingegaard (17h00), qui sera le dernier à s'élancer.



Outre la victoire d'étape, les enjeux sont limités. Quintana, Meintjes et Vlasov se disputeront toutefois la dernière place du top 5, derrière David Gaudu (4e) qui semble être à l'abri. Jonas Vingegaard devrait pour sa part assurer sa victoire finale sans trembler puisqu'il possède 3'26" de marge sur Tadej Pogacar.





Suivez la 20e étape en direct commenté dès 16h: