Jonas Vingegaard: "Gagner ce Tour est incroyable"

Jusqu’au bout, Jonas Vingegaard a voulu confirmer qu’il était bien le plus fort sur ce Tour de France où il aura pris la mesure de Tadej Pogacar. Le Danois a disputé le dernier chrono comme si la victoire finale était au bout des 40,7 kilomètres menant à Rocamadour. Pourtant, il y est arrivé non sans s’être fait une grosse frayeur dans les derniers kilomètres de cette avant-dernière étape.

"Dans ce virage, la surface n'était pas régulière, je suis allé à l'extérieur", expliqua-t-il à propos de l'instant où il avait failli toucher les rochers en bord de route et, qui sait, perdre peut-être le Tour. "Je suis passé tout près de la chute, c'était juste. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je me suis dit : "Qu'est-ce que tu fais ?" Après, j'ai levé le pied dans le reste de la descente et je n'ai plus pris de risque avant de finir à fond, sauf dans les deux cents derniers mètres."

Le Danois réfute l'affirmation de son équipier Wout van Aert selon laquelle il lui aurait laissé la victoire."Non, il avait un bel avantage, moi, j'ai savouré sur la fin, mais même si j'avais poussé à fond, il aurait gagné", disait-il. "Wout était le plus fort."

Comme lui, Jonas Vingegaard, le fut tout au long des trois semaines du Tour.

"J'ai connu un moment très difficile dans l'étape des pavés, où j'avais perdu ma chaîne et où j'ai dû changer de vélo plusieurs fois", se souvint le maillot jaune. "Pour le reste, tout s'est déroulé à la perfection. Gagner ce Tour est incroyable, partager ce bonheur avec ma compagne et ma fille aussi (elles étaient à l'arrivée). Nous avons remporté six étapes, peut-être sept avec celle de demain que Wout peut aussi remporter. Nous étions venus avec deux objectifs, conquérir les maillots jaune et vert. On y ajoute celui à pois et six étapes, c'est incroyable. Nous n'aurions pas pu rêver mieux."