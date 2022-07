Tour de France Femmes: la Belge Alana Castrique évacuée sur civière après une lourde chute

La Belge Alana Castrique (Team Cofidis) a été contrainte à l'abandon ce dimanche lors de la première étape du premier Tour de France féminin de l'Histoire. Le peloton s'est élance de la Tour Eiffel, avant d'effectuer onze tours d'un circuit tracé le long des Champs-Élysées, pour un total de 81,6 km. Malheureusement, Castrique a lourdement chuté sur la plus belle avenue du monde. Visiblement touchée à la hanche et au coccyx, la Belge ne s'est pas relevée et a été prise en charge par les services de secours, qui l'ont emmenée sur une civière.





L'étape a été remportée par Lorena Wiebes (Team DSM°, devant Marianne Vos (Team Jumbp-Visma) et notre compatriote Lotte Kopecky (Team SD-Worx).