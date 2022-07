Tour de France: la blague de Wout van Aert, qui attaque (encore) au kilomètre zéro (VIDEO)

Tout sourire, le maillot vert a attaqué dès le kilomètre zéro de la dernière étape. Et tant pis pour les traditions.

C'est la tradition: la dernière étape du Tour de France s'apparente toujours à un défilé où chacun vient féliciter les maillots distinctifs durant les premiers kilomètres parcourus à une allure très modérée.



Cette année, un certain Wout van Aert s'est fait plaisir en allumant la première mèche dès le kilomètre zéro, comme il l'a souvent fait pendant ce Tour de France. Le maillot vert a porté une attaque sur plus de 200 mètres, avec Pogacar et Vingegaard dans sa roue, pendant que le reste du peloton se désintéressait de cette petite blague...