Les Belges Wout van Aert et Jasper Philipsen ont une bonne chance de s'imposer, tandis que Jonas Vingegaard va remporter son premier Tour de France.

Tour de France: une quatrième et dernière occasion pour les sprinters (Direct dès 18h)

Après Jakobsen (Nyborg), Groenewegen (Sonderborg) et Philipsen (Carcassonne), quel sprinter sera à la fête sur les Champs-Elysées ? La dernière étape de ce Tour 2022 devrait proposer un quatrième sprint massif, si l'on exclut le coup du kilomètre réussi par Christophe Laporte vendredi, à Cahors.



Autant dire que les grosses cuisses ne sont pas rassasiées. Rarement, ces dernières années, elles ont eu si peu d'occasions d'en découdre. Caleb Ewan espère sauver le Tour de la Lotto-Soudal tandis que ses adversaires veulent mettre la cerise sur le gâteau d'un Tour déjà réussi puisque au delà des précédents sprints massifs, van Aert a réussi une véritable razzia individuelle et collective et Mads Pedersen s'est imposé en échappée, à Saint-Etienne.