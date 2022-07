Tour de Wallonie : Oier Lazkano (Movistar) remporte la 2e étape à Herve

Oier Lazkano (Movistar) s'est adjugé la deuxième étape du Tour de Wallonie (2.Pro) au bout de 176,8 km de course entre Verviers et Herve. L'Espagnol a devancé Loic Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) et son compatriote Jesus Herrada (Cofidis).