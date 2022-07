Tour de France féminin: énorme chute de Marta Cavalli, une vingtaine de coureuses impliquées (VIDÉO)

Ce dimanche, le Tour de France féminin s'est ouvert pour sa première édition. Et cette deuxième étape marquera certainement un gros tournant pour les coureuses. Alors qu'elles s'élançaient dans la Seine-et-Marne, une série de chutes s'est enchaînée. Des collisions assez violentes qui ont notamment impliqué Marta Cavalli (FDJ). L'Italienne, deuxième et victorieuse au Giro, s'est retrouvée au sol et a été percutée par une coureuse venant de dernière. Des images particulièrement violentes.

Il ne restait que 25 kilomètres de courses avant ce carambolage impressionnant.