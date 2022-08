Mauvaise nouvelle en provenance d’Italie : Tiesj Benoot, qui s’entraînait dans la région de Livigno, a été renversé par une voiture dans une descente et a effectué une très mauvaise chute.

Tiesj Benoot renversé par une voiture à l'entrainement: il manquera la fin de saison et les Mondiaux

Nos confrères du journal “Het Laatste Nieuws” évoquent plusieurs fractures mais selon le management du coureur, aucun organe vital n’a été touché et ses jours ne sont pas en danger.

Benoot est actuellement hospitalisé en Italie et devrait être rapidement rapatrié en Belgique. En tout état de cause, la saison 2022 de l’équipier de Wout van Aert chez Jumbo-Visma est terminée et il n’y aura donc pas de championnats du monde pour lui…