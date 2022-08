Championnats européens: Robbe Ghys décroche l’argent dans la course aux points

La course aux points est l'une des épreuves les plus confuses de la piste. Mais, au bout des 200 tours de 200 m sur le vélodrome munichois, avec un sprint tous les 10 tours rapportant 5, 3, 2 et 1 points, c'est un arc-en-ciel qui a levé les bras en la personne de Benjamin Thomas. Dans la roue du Français de l'équipe Cofidis, actif sur le dernier Tour de France, un Belge : Robbe Ghys, médaillé d'argent ! Les deux coureurs ont allié leurs forces pour devancer toute la concurrence. Au décompte final, Benjamin Thomas a battu Robbe Ghys dans le dernier sprint, acharné, pour terminer avec 135 pts, pour 123 au Belge de 25 ans, le Néerlandais Hoppezak complétant un beau podium avec 113 pts. Quatrième de l'Américaine, l'an dernier, aux Jeux de Tokyo, Robbe Ghys s'est ainsi offert une superbe médaille, la première de la délégation belge lors de ces Championnats européens.