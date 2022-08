Championnats européens: Lotte Kopecky décroche l'or

Lotte Kopecky est littéralement sortie du chaos, ce samedi soir, sur la piste du vélodrome munichois pour décrocher l’or dans la course par éliminations. L’épreuve a, en effet, été émaillée de deux chutes, la course étant neutralisée, puis suspendue. Principale victime : l’Italienne Paternoster, championne du monde en titre, consciente, mais emmenée à l’hôpital pour des examens.

Après une longue interruption, elles ne furent que 11 (sur 17) à reprendre après trois éliminations et trois abandons. Toujours bien placée au sein du peloton, Lotte Kopecky a vu ses adversaires tomber les unes après les autres, tous les deux tours, pour finir par devancer la Britannique Georgi et devenir championne d’Europe. La Néerlandaise De Zoete a complété le podium de cette épreuve particulière.

Première épreuve, première médaille pour celle qui disait souffrir du dos et a renoncé à la course sur route après une première partie de saison chargée avec de superbes victoires sur le Tour des Flandres et les Starde Bianche, puis une participation au Giro et au Tour. Et deuxième médaille en deux jours pour la délégation belge de cyclisme sur piste !

Jules Hesters 7e du scratch

Après avoir dû patienter plus d’une demi-heure en raison de la suspension de la course par éliminations féminine, Jules Hesters s’est élancé pour l’épreuve du scratch. Celle-ci a vu la victoire du Portugais Leitao qui a réussi à prendre… deux tours à tout le peloton ! L’Allemand Malcharek s’est emparé de l’argent et le Polonais Rudyk du bronze. Quant à Jules Hesters, il s’est classé à la 7e place.