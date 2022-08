Fabio Jakobsen est champion d'Europe de cyclisme, le Belge Tim Merlier troisième

Fabio Jakobsen est devenu champion d'Europe sur route pour la première fois de sa carrière ce dimanche dans les rues de Munich. Le Néerlandais s'est imposé au sprint devant Arnaud Démare et le Belge Tim Merlier.

Sur un parcours favorables aux hommes rapides, la course a été très calme jusque dans les tous derniers kilomètres. Deux hommes s'étaient échappés en début de course : Lukas Pöstlberger et Silvan Dillier. S'ils ont longtemps résisté au peloton organisé, ils ont fini par se faire reprendre à un peu moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Le Suisse Bissegger a tenté sa chance à 3 kilomètres de l'arrivée, en vain.

Jakobsen succède à l'Italien Sonny Colbrelli qui s'était imposé chez lui l'an dernier devant Remco Evenepoel.