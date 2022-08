Wout van Aert deuxième de la Bemer cyclassics pour son retour à la compétition

Quel retour ! Quatre semaines après l'arrivée du Tour de France, Wout van Aert reprenait la compétition lors de la classique d'Hambourg, ce dimanche. Et il s'est offert un beau podium, alors qu'il n'a plus qu'un objectif cette saison: les championnats du monde en Australie.



Habituellement réservée aux sprinteurs, la classique allemande (renommée Bemer cyclassics) a connu un premier tournant à 30 kilomètres de l'arrivée lorsqu'une grosse chute a décimé le peloton. Heureusement épargné, Wout van Aert accélérait dans la dernière ascension du jour, à 17 kilomètres de l'arrivée, pour emmener quatre coureurs avec lui.



Haller, qui était accompagné par Konrad dans l'échappée, a réussi à battre Wout van Aert et Quinten Hermans au sprint. Narvaez prend la quatrième place devant Konrad. Derrière, Jasper Philipsen a réglé le sprint du peloton.