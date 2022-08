Démonstration de Cian Uijtdebroeks qui fait coup double au Tour de l'Avenir

Déjà vainqueur vendredi à Saint-Martin-Longchamp, Cian Uijtdebroeks a réalisé le doublé ce samedi sur les pentes menant à La Toussuire. Le Belge de 19 ans est sorti du groupe des favoris à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée pour se retrouver avec l'Irlandais Archie Ryan et le Norvégien Johannes Staune-Mittet en tête de course. À deux kilomètres de l'arrivée, Uijtdebroeks a placé une attaque que seul le coureur irlandais a pu suivre. Mais ce dernier n'a rien pu faire au sprint face à notre compatriote.

Cian Uijtdebroeks, qui avait été privé du maillot jaune vendredi à cause d'un pénalité de 20 secondes pour un ravitaillement non autorisé, endosse la tunique de leader du classement général du Tour de l'Avenir. La dernière étape du Tour de l'Avenir sera disputée dimanche.