Accueil Sports Cyclisme Remco Evenepoel vu par ses grands-parents maternels: "À 5 ans, il roulait déjà 50 kilomètres" Rencontre avec Liliane et Eduard, les grands-parents maternels d’Evenepoel. David Lehaire ©Ennio Cameriere/ BELGA

Dans la famille de Remco Evenepoel, j'appelle Liliane et Eduard. Ce couple de sexagénaires, sagement installé à Herne, terre de vélo et de balle pelote, ne louperait pour rien au monde une course du petit-fils prodige. Sur la table du salon, six classeurs sont disposés soigneusement. "J'ai au moins un article de presse ou une photo de chaque course que Remco a faite depuis ses débuts en 2017", lance fièrement Eduard,...