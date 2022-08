Vuelta: Remco Evenepoel favori du jour, suivez la 9e étape en direct commenté dès 15h30

Après une première étape de montagne indécise qui avait vu Remco Evenepoel prendre le pouvoir et l'étape de ce samedi qui a souri aux baroudeurs, le Brabançon est le grand favori du jour et pourrait remporter sa première victoire dans un grand tour.



Le leader du Wolfpack a de nouveau montré, ce samedi, qu'il était le plus costaud des favoris dans cette première semaine de course. Ce qui pourrait lui donner des idées de victoire d'étape ce dimanche, dans la terrible ascension vers Les Praeres (3,8km à 13%). Un mur interminable dont le profil s'apparente à celui de certaines difficultés de la Clasica San Sebastian.



Reste à savoir si le maillot rouge aura des envies de victoire ou s'il se contentera de défendre son avantage au classement général à la veille d'une journée de repos bien méritée, et à l'avant-veille d'un contre-la-montre individuel qui devrait lui permettre de creuser les écarts. Une chose est certaine: l'abandon de Pieter Serry sur Covid invitera son équipe à la prudence.





Suivez la 9e étape de la Vuelta en direct commenté dès 15h30: