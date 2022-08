"Imbattable, "le Roi de la Vuelta", "il a donné une leçon à ses rivaux": la presse s'enthousiasme des exploits d'Evenepoel en Espagne

Remco Evenepoel a été le grand bonhomme de cette première semaine de la Vuelta. Le Brabançon a de nouveau écœuré tous ses adversaires sur la montée extrêmement raide de Las Praeres ce dimanche. En Belgique, les mots commencent à manquer pour qualifier les prestations du coureur de 22 ans à peine. "C'est tout simplement le Remco show !" , peut-on lire dans les colonnes de la DH/Les Sports + de ce lundi.

En Flandre, le Nieuwsblad ose même encore aller plus loin : "Ce Remco gagne la Vuelta" , titre le quotidien néerlandophone, "il ne veut pas encore le dire ouvertement mais Remco Evenepoel a placé un grand point d'exclamation derrière son nom en tant que grand favori pour la victoire finale à la Vuelta. Dans l'enchaînement le plus difficile de ce Tour d'Espagne, il a donné une claque à tous ceux qui rêvent du maillot rouge à Madrid."

"Pour l'instant, Evenepoel n'a montré aucune faiblesse, tout comme son équipe. Cette semaine, il mérite un 10 sur 10", a enchaîné le Nieuwsblad.

Même son de cloche du côté du Laatste Nieuws, qui estime que le Brabançon devient chaque jour de plus en plus "le grand favori pour la victoire finale" . "Cela fait quatre jours que Remco Evenepoel porte le maillot rouge et chaque jour, il semble en remettre une couche. Et chaque jour, ses adversaires semblent avoir plus de difficultés à la suivre. Ce week-end, il y a eu deux étapes très difficiles dans les Asturies, et aucun des favoris n'a roulé plus vite dans les montées qu'Evenepoel. Qu'il veuille ou non lire cela, le Brabançon se trouve de plus en plus sur la voie du succès sur ce Tour d'Espagne."

Mais il n'y a pas que la presse belge qui s'enthousiasme des prestations de notre compatriote. En Espagne, pour le quotidien AS, Evenepoel a encore réalisé "un gros coup". "Le phénomène belge a de nouveau tapé du poing sur la table. Plus fort encore que jeudi à Pico Jano où il a lancé sa première banderille. Ce dimanche, à Las Praeres, il a encore sorti le marteau pour distancer les poursuivants qui résistaient encore dans son sillage."

Les médias slovènes s'inquiètent

Marca ne passe pas non plus par quatre chemins pour qualifier les prestations du joyau belge : "Evenepoel a fait exploser la Vuelta" , écrit le quotidien sportif qui précise que le coureur du Wolfpack était "arrivé sur la Vuelta avec l'intention de dissiper les doutes qu'il avait sur les grands tours."

"La seule question qu'il reste à éclaircir est de savoir comment il va récupérer et comment son corps va répondre aux trois semaines de course. Les étapes de la Sierra Nevada et de la Sierra de Madrid, sont a priori les pires pour lui. Mais pour le moment, Remco est le grand roi de la Vuelta sans aucune discussion possible" , complète Marca qui se réjouit de retrouver trois Espagnols (Mas, Ayuso et Rodriguez) dans le (lointain) sillage de notre compatriote.

"Remco Evenepoel a une nouvelle fois été impressionnant", écrit de son côté L'Équipe qui souligne le gros travail de Julian Alaphilippe pour lancer le Belge dans la dernière montée. Pour le journal français, la seule tache au tableau du coureur belge reste le fait que malgré sa domination, "il n'a pourtant pas encore gagné d'étape. Mais il n'a sans doute pas abandonné l'idée au vu de sa forme des derniers jours."

En Slovénie aussi, la Vuelta est beaucoup commentée, notamment pour suivre les prestations de Primoz Roglic. Mais les médias slovènes, à l'image de la chaîne publique RTV Slo sont bien obligés de reconnaître la supériorité d'Evenepoel : "Il a secoué Roglic et tous les autres concurrents sur le "mur" de Las Praeres" , peut-on ainsi lire, "dans la montée finale, Remco Evenepoel a montré toute sa force, lui qui a pris un rythme soutenu pour se débarrasser de ses rivaux, Primoz Roglic et Enric Mas en tête."

Pour le site spécialisé Bicikel, "Remco a donné une nouvelle leçon et une quatrième victoire consécutive pour Roglic sur la Vuelta semble désormais loin." "Evenepoel semble imbattable en ce moment. Roglic reste troisième au général mais Remco possède 1'53" d'avance sur lui. Plus préoccupant encore pour le Slovène, c'est l'excellente forme du Belge, qui dompte facilement, même les pires pentes, et semble marcher vers la victoire au général" , complète le média qui nuance tout de même en affirmant que "la course est loin d'être terminée car la première semaine vient à peine de s'achever et que Remco n'a jamais terminé de grand tour. Il y a donc de l'espoir pour tous ses rivaux."