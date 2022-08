Vuelta: le jour ou jamais pour la première victoire en grand tour de Remco Evenepoel (Direct à 16h30)

C'est l'un des grands objectifs de sa saison: la dixième étape de ce Tour d'Espagne est cerclée de rouge depuis plusieurs mois dans l'agenda de Remco Evenepoel. Tout semble réuni pour que le leader du Wolfpack y décroche sa première victoire d'étape dans un grand tour. Le contre-la-montre individuel qui relie Eleche à Alicante semble dessiné pour lui: 31 kilomètres complètement plats, ou presque, durant lesquels il devrait repousser un peu plus loin tous ses adversaires au classement général.



Notre compatriote est d'autant plus le favori que les spécialistes de l'exercice Edoardo Affini et Ethan Hayter sont non partants, ce mardi. L'Italien est malade alors que le Britannique a été testé positif au Covid.



Les principaux adversaires de Remco Evenepoel, qui s'élancera en dernier, à 16h55, sont donc Primoz Roglic (16h51), champion olympique de la discipline et Rohan Dennis (15h20), ex-champion du monde du contre-la-montre.





Suivez la 10e étape en direct commenté dès 16h30: