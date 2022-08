Catastrophe pour Evenepoel sur la Vuelta: le maillot rouge perd Alaphilippe sur chute

Très mauvaise nouvelle pour Remco Evenepoel sur la route de la Vuelta. Au lendemain de son triomphe sur le contre-la-montre d'Alicante, le maillot rouge a perdu l'un de ses équipiers les plus précieux en la personne du champion du monde Julian Alaphilippe. Le Français est tombé seul dans un virage à un peu plus de 60 kilomètres de l'arrivée de cette étape, pourtant très calme jusque-là.





Alaphilippe est resté un long moment au sol avant qu'une attelle lui soit posée au bras droit. Il se tenait l'épaule, on peut donc craindre une fracture de la clavicule. Il a ensuite été transporté en ambulance à l'hôpital le plus proche. Des examens vont y être effectués pour établir la gravité de la blessure.

Il ne reste donc plus "que" cinq équipiers à Remco Evenepoel sur cette Vuelta. Plus tôt dans la course, Pieter Serry avait été contraint de se retirer après avoir contracté le Covid. L'abandon d'Alaphilippe va rendre le contrôle de la course par l'équipe Quick Step encore plus difficile durant les prochains jours.

Pour le champion du monde lui-même, cette blessure est une nouvelle catastrophe. Lui qui était déjà lourdement tombé sur Liège-Bastogne-Liège, espérait retrouver la forme lors de ce Tour d'Espagne et ainsi briller sur la fin de saison avec les championnats du monde et le Tour de Lombardie en point d'orgue.