Remco Evenepoel après la 12e étape du Tour d'Espagne: "A l'exception de la chute, c'était le scénario que nous voulions"

Celui qui n’a vu que les dernières images de l’étape de ce jeudi sur son petit écran ou sur son ordinateur aura vu Remco Evenepoel franchir la ligne en tête du groupe des favoris. Il se sera peut-être dit que le jeune Brabançon a voulu montrer à ses adversaires qui est le patron. Il aura peut-être aussi pensé que le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl a passé une journée tranquille en gardant sa place dans les tout premiers rangs du peloton.

C’est à la fois vrai et faux. C’est vrai que durant la longue et très roulante ascension finale (19,8 km à 6,4 %) menant aux Peñas Blancas, sur les hauteurs d’Estepona, le maillot rouge n’a jamais été inquiété. Tout au plus a-t-il dû rester vigilant sur les accélérations d’Enric Mas et de Carlos Rodriguez.

C'est faux parce qu'il est allé au sol. Un peu comme Julian Alaphilippe la veille, il a chuté dans un virage, n'emmenant personne avec lui. À l'inverse du Français, il s'est tout de suite relevé. La main, la fesse et le genou droits éraflés, le cuissard déchiré, il ne s'est pas énervé et a pris le temps de retrouver ses esprits en même temps qu'il replaçait ce compteur dont il ne se sépare jamais, même en conférence de presse. "C'était un tournant glissant. Le passage des motos avait rendu le sol encore plus humide, dit-il. J'ai voulu le prendre assez court, c'était une erreur. Des choses pareilles peuvent toujours se produire. Heureusement, seule ma jambe est un peu touchée."

Il n'a eu aucun mal à revenir dans un peloton qui leva le pied pour l'attendre. Plus tard, il sprinta encore durant les 200 derniers mètres. "Je savais que dans la montée finale, je devais me contenter de suivre. Quant à mon sprint, c'est parce que j'en avais encore un peu en réserve", expliqua-t-il.

Il tint encore à mettre en avant Cavagna et Devenyns, ses équipiers. "Rémi a passé les trois quarts de la course en tête du peloton. Après, Dries nous a amenés dans une position idéale au pied de l'ultime difficulté du jour. Maintenant, il est temps de récupérer et de laisser la place aux sprinters durant une journée."

Bien sûr, il restera sur ses gardes pour éviter toute mauvaise surprise.