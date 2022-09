Toujours leader de la Vuelta, Remco Evenepoel s'estime remis de sa chute: "La douleur est presque partie"

Quand on est porteur du maillot de leader dans un grand tour, une journée de repos n'en est pas vraiment une. Il faut satisfaire à des obligations. Dont celle de la conférence de presse, à distance. Remco Evenepoel y a, donc, de nouveau eu droit ce lundi. Depuis son hôtel de Jerez de la Frontera, le prodige brabançon a balayé son actualité. Il est aussi revenu sur la pression inhérente à son statut de leader. Et lorsqu'un confrère lui demanda comment il pouvait optimiser sa récupération après deux étapes de très haute lutte, comme celles qu'il a dû gérer ce week-end, il a fait parler son sens de l'humour. "Le meilleur moyen de faciliter ma récupération est d'écourter les conférences de presse", sourit-il.

Celui qui compte 1:34 d'avance sur Primoz Roglic et 2:01 sur Enric Mas est prêt pour les six derniers jours de course mais il appelle au calme car "tout peut s'écrouler sur un coup du sort".

Il est habitué à la pression

Depuis ses débuts fracassants en juniors, Evenepoel doit faire face à une immense pression. Cela ne semble pas le gêner plus que ça. "J'en avais déjà quand je jouais au football, dit-il. On m'a appris à y faire face. Cela dit, lorsque je suis passé pro, tout était nouveau pour moi. Je mettais les pieds dans un autre monde. Cela n'a pas toujours été facile. En fait, jusqu'à ma chute en Lombardie (NdlR : le 15 août 2020), j'avais encore des moments d'énervement. Depuis, j'ai progressé dans ce domaine et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de vivre assez bien avec cette pression. En tout cas, je ne la ressens plus comme un poids immense sur mes épaules."

Les attentes en Belgique

Le dernier Belge à avoir remporté un grand tour est Johan De Muynck, vainqueur du Giro en 1978. Et il faut remonter en 1977 pour trouver un lauréat noir-jaune-rouge de la Vuelta : Freddy Maertens. C'est dire si la première nation mondiale à l'UCI attend avec de plus en plus d'impatience un nouveau vainqueur de grand tour. "Je sais que je pourrais être le premier depuis très longtemps, lance le leader de Quick-Step Alpha Vinyl. Mais je ne veux pas y penser, pas encore. J'essaie d'aborder chaque étape comme une course à part entière. Parce qu'il reste encore presque une semaine avant l'arrivée à Madrid. Pour la tête, c'est mieux de voir au jour le jour. Vous savez, tout peut s'effondrer à chaque virage. Regardez Julian (NdlR : Alaphilippe) et moi, nous avons chuté là où l'on ne s'y attendait pas du tout. Les conséquences auraient pu être bien plus fâcheuses pour moi. C'est pourquoi je dois demeurer concentré jusqu'au dernier moment. Il faut que je reste sur mes gardes jusqu'à dimanche en fin d'après-midi."

C’est seulement à ce moment qu’Evenepoel pourra crier victoire.

Les pieds sur terre

Il tient à le rappeler parce qu'il se doute qu'en Belgique, l'enthousiasme est général. "Je peux imaginer que mes prestations font parler mais je n'y fais pas trop attention. De toute façon, je n'ai pas le temps de regarder la télé. Bien sûr, cela me fait plaisir mais j'aimerais dire à tout le monde de rester calme parce que, je le répète, la route jusqu'à Madrid est encore longue. Nous devons tous garder les pieds sur terre, même si c'est mieux d'être dans ma situation que dans celle de mes poursuivants au classement général."

Il n’y a pas que Roglic

Il a souffert mais s'est accroché ce week-end dans la Sierra de la Pandera et la Sierra Nevada. Attaqué par Roglic samedi et Mas, dimanche, il a parfaitement géré ses efforts. "Samedi, ce n'était vraiment pas évident car je ne parvenais pas à appuyer comme je voulais sur les pédales. Mes muscles étaient encore raides de ma chute (NdlR : survenue jeudi). Désormais, je ne ressens presque plus rien. Tout rentre dans l'ordre."

Dimanche, il a vu Mas passer à l'attaque et Roglic le faire à deux kilomètres de l'arrivée. "Ma crainte, avant ces deux étapes, était de me mettre trop dans le rouge. J'avais peur d'exploser parce que je ne savais pas très bien à quoi m'attendre avec cette arrivée à plus de 2 000 mètres d'altitude. Finalement, j'ai perdu un peu de temps mais je dispose quand même encore d'une avance confortable."

Cela tombe bien car il risque de se faire attaquer durant les prochains jours. Roglic, triple vainqueur de l'épreuve, monte en puissance et ne s'affole pas. Il connaît la musique sur la Vuelta. "Mais il n'y a pas que les Jumbo-Visma et lui, pense le coureur de 22 ans. La totalité du top 5 constitue une menace. N'oublions pas que les écarts entre eux sont minimes."

On respecte le maillot rouge

Ce mardi, quand il entamera la dernière ligne droite de son immense défi, Evenepoel portera le maillot rouge pour le 11e jour d'affilée, une situation qu'il apprécie tout particulièrement. "Mes équipiers et moi savons que cela demande beaucoup d'efforts. Nous devons le défendre et, jusqu'à présent, nous le faisons très bien. Je me rends compte qu'être leader d'un grand tour, c'est unique. C'est bien plus particulier que mener une course d'une semaine. Quand tu portes le maillot rouge, tout le monde te respecte parce qu'ils savent ce que ça signifie et tous les efforts que ça a demandés pour en arriver là. Ce respect me confère une confiance énorme."

La fatigue se fait ressentir

Cet état d'esprit conquérant est aussi le reflet du niveau optimal qu'il affiche depuis le départ d'Utrecht il y a 18 jours. "Si je suis dans la forme de ma vie ? Je ne crois pas parce qu'après deux semaines, la chaleur et la longueur de la course ont un certain impact sur ton organisme. La fatigue se fait de plus en plus sentir dans les jambes."

Mais il jure qu’il a encore assez d’énergie pour aller au bout de son rêve.