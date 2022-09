Accueil Sports Cyclisme Contador: "Je ne vois pas pourquoi Remco Evenepoel ne pourrait pas gagner le Tour de France" Alberto Contador estime qu’Evenepoel a tout pour briller, un jour, sur la Grande Boucle. David Lehaire ©Belga

Alberto Contador en connaît un bout en matière de grands tours. Avant de devenir consultant pour Eurosport et ambassadeur pour Skoda, le Pistolero s’est imposé à deux reprises sur le Tour de France (2007 et 2009) et le Giro (2008 et 2015). Il a également gagné trois fois la...