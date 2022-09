Remco Evenepoel est prêt à se battre ce samedi: "Le jour le plus important de ma carrière"

De son court séjour à Talavera de la Reina où a eu lieu la 19e étape de cette Vuelta déjà inoubliable pour lui, Remco Evenepoel gardera le souvenir d'une journée tranquille sous un soleil de plomb. Elle lui a fait le plus grand bien.

"Pourtant, au départ, on sentait la nervosité au sein du peloton , dit-il. La tension monte."

C'est que ce samedi aura lieu la toute dernière bataille pour le classement général. Si Enric Mas, deuxième à 2:07 du Brabançon, veut le renverser, il devra jouer son va-tout. "S'il m'attaque dès la première bosse, je ne sais pas très bien comment je réagirai. Ma mission est claire : ne pas quitter la roue de Mas. D'un autre côté, je reste persuadé qu'il ne jouera pas à quitte ou double."

Confiant, Remco Evenepoel est aussi conscient de l'enjeu. "C'est le jour le plus important de ma carrière , assure-t-il. Je sais que je peux encore tout perdre."

Mais il préfère ne pas se prendre la tête en se posant mille questions ou en s’imaginant différents scénarios.

"Je ne devrai jamais paniquer. Même si je lâche un peu dans les montées longues. Je devrai veiller à garder mon rythme car l’arrivée se déroulera sur le plat. Même si je me retrouve à un moment à 40 secondes d’Enric, je continuerai à garder la tête froide. Évidemment, l’idéal est que je reste dans sa roue."

Cinq cols à franchir

S'il reste sur ses gardes et que les jambes commencent à souffrir - "trois semaines de course, ce n'est pas rien" -, le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl sait qu'il est prêt. Ce, même si le menu qu'il aura à se farcir sera copieux. Il aura, en effet, cinq cols à franchir : le Puerto de Navacerrada (1re cat, 10,4 km à 5,6 %), le Puerto de Navafria (2e cat., 10,3 km à 5,4 %), le Puerto de Canencia (2e cat., 7,3 km à 4,8 %), le Puerto de la Morcuera (1re cat., 9,2 %, 6,8 %) et à nouveau le Puerto de Navacerrada. "Ça va être difficile mais je donnerai tout."

La victoire finale est à ce prix.