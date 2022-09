Les larmes de Remco Evenepoel sur la ligne d'arrivée: "C'est le plus beau jour de ma vie"

44 ans que la Belgique attendait ce moment. Et pourtant, le prodige Remco Evenepoel va mettre fin à la longue attente ce dimanche. Impeccable ce samedi durant la vingtième étape, le Brabançon a maîtrisé Enric Mas pour s'offrir une victoire en Grand Tour, à la Vuelta.

Le coureur de 22 ans avait d'ailleurs du mal à cacher son émotion ce samedi. "Mission accomplie, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête et dans mon corps maintenant. Je suis délivré de tous les mauvais moments et j'ai pu répondre à tout le monde avec les pédales. Les critiques à mon égard n'étaient pas faciles pour moi à certains moments. J'ai tout fait pour venir ici avec la meilleure condition possible. Je suis très content pour Patrick Lefevere, mes coéquipiers, mes parents et ma fiancée. J'ai passé tellement de mois compliqués. J'étais très stressé ce matin, même si je ne le montrais pas. Je n'ai d'ailleurs pas bien dormi. Je suis super heureux".

Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl revient sur son étape du jour, avouant qu'il n'avait pas la tête à la victoire. "Je ne voulais pas gagner une étape mais le classement général. J'avais confiance en ma puissance et la fin d'étape s'est bien passée. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est une année incroyable avec deux victoires ici et le général, en plus de Liège-Bastogne-Liège."