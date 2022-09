Christian Prudhomme, patron du Tour de France: "Remco est le bienvenu sur le Tour, dès que possible"

Le patron du Tour de France espère voir le vainqueur de la Vuelta s'aligner sur la plus grande course du monde dès 2023.

Christian Prudhomme a suivi de près le sacre de Remco Evenepoel lors du Tour d'Espagne. Interrogé par nos confrères de la RTBF, le patron du Tour de France s'est montré enthousiaste à propos de l'exploit de notre compatriote: "Remco Evenepoel est le bienvenu, dès que possible, sur le Tour de France. Si on va essayer de l'attirer avec un parcours sur mesure pour lui et de longs contre-la-montre ? Le parcours est déjà fait, même s'il ne sera dévoilé que le 27 octobre", plaisante l'intéressé.

"C'est formidable de voir un autre champion de cette trempe qui est aussi jeune. C'est frappant de voir cette génération capable de donner autant d'émotion et de spectacle. On entend parfois que Remco manque un peu de punch mais son attaque décisive à Liège-Bastogne-Liège, dans la Redoute, était foudroyante. Bien sûr qu'il sait faire ça."

Et Christian Prudhomme de renouveler son invitation: "On l'attend. Si c'est en 2023 on sera ravi. Et si c'est en 2024, il aura encore l'âge d'Eddy Merckx lorsqu'il a gagné son premier Tour de France. Chapeau en tout cas pour son parcours, aussi beau, aussi rapide. Et pour être revenu de l'enfer après ce Tour de Lombardie 2020. Vous avez de la chance d'avoir un tel champion, et un autre comme Wout van Aert. C'est important qu'un pays de cyclisme comme la Belgique retrouve des champions de ce niveau. Si cela nous incite à revenir en Belgique ? On (le Tour de France, NdlR) ne va pas revenir tous les ans, d'autant plus qu'on a beaucoup de candidatures. Mais évidemment qu'on aime la Belgique et qu'on reviendra."