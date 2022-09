Jan Ullrich va se confier sur sa carrière, ses succès et ses déboires dans une série documentaire exclusive: "Il est temps"

Vingt-cinq ans après avoir remporté son unique Tour de France, et après avoir terminé sa carrière, entouré un fort soupçon de dopage, l'Allemand Jan Ullrich veut "se confier dans une série documentaire produite par Amazon Prime Video - complète, honnête et exclusive". C'est ce qu'a annoncé le service de streaming lundi dans un communiqué. En quatre épisodes, il s'agira de revenir sur la carrière, les succès mais aussi les déboires de l'ancienne star allemande du cyclisme. "Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de moi, en positif et en négatif. Il est temps que je raconte mon histoire, toute mon histoire, comment je suis passé du statut de chasseur à celui de cible. J'aimerais vous emmener dans un voyage à travers ma vie. Avec toutes les turbulences, les revers et les défis", a déclaré Ullrich, cité dans le communiqué. Le natif de Rostock avait jusqu'à présent refusé de faire des aveux complets sur le dopage.

Il y a 25 ans, le 27 juillet 1997, Ullrich était devenu à 23 ans le premier Allemand à porter le maillot jaune à Paris. Cette victoire avait déclenché le boom du cyclisme en Allemagne. Elle restera sa seule sur la Grande Boucle. Il compte malgré tout au total cinq 2e place (1996, 1998, 2000, 2001, 2003), une 3e place (2005) et une 4e place (2004) dans le Tour.

En 2006, la carrière du double champion du monde de contre-la-montre (1999, 2001) et du champion olympique sur route à Sydney, s'est brutalement terminée après la publication de ses liens avec le médecin impliqué dans de nombreuses affaires de dopage Eufemiano Fuentes. Il allait pour cette raison être suspendu. après sa carrière, Ullrich allait encore défrayer la chronique en raison de sa vie privée.

La date de sortie du documentaire sur Amazon Prime Video n'a pas été précisée.