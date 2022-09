Accueil Sports Cyclisme Mondial de Cyclisme: Van Aert déjà sur le vélo, du repos pour Remco Les coureurs belges ont pris leur quartier sur le sol australien mercredi. Quentin Finné Journaliste omnisports



©PHOTONEWS

"Monter le plus vite possible sur le vélo ? Non, aller le plus vite possible dans mon lit surtout !" Les yeux encore fatigués par le coucher tardif (vers 3h du matin) qui avait succédé à sa victoire finale sur la Vuelta dans rues de Madrid, Remco Evenepoel avait hiérarchisé lundi soir, au moment d'embarquer pour l'Australie au départ de Madrid, les priorités de son arrivée sur le sol australien dans un grand éclat de rires. Arrivé à l'aéroport de Sydney au petit matin mercredi (+8h sur l'heure de Bruxelles) après avoir dû attendre ses vélos...